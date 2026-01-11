イランの反政府デモによる死者が110人を超えたと人権団体が明らかにしました。【映像】あちらこちらで火が上がる現地の様子イラン国内の経済悪化を原因に去年末から続いている反政府デモによって、治安部隊とデモ隊との衝突が激化しています。アメリカを拠点に活動する人権団体は10日、死者は116人に上ると明らかにしました。このうち37人は軍の兵士や治安部隊の隊員で、また4人はデモ活動に参加していなかったということで