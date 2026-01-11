熊本県内は、11日、山地を中心に雪が積もり12日朝にかけて大雪に注意が必要です。 九州北部地方には上空に氷点下9度以下の強い寒気が流れ込み冬型の気圧配置が強まっています。熊本県内では10日夜から雪と雨が降り、山地を中心に雪が積もりました。 熊本市内から天草市へキャンプに訪れていた人は、「まぁ、雪の予想はしていたんですけど これほど降るとは思わんかったです。すごかったですね、朝起きてからびっくりしたで