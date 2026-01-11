将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第1局1日目が11日、静岡県掛川市の「掛川城二の丸茶室」で行われ、午後0時30分、両対局者に昼食が提供された。藤井は「掛川牛麻婆豆腐」「掛川深蒸し茶」を注文。麻婆豆腐は掛川牛と地元の豆腐店「橋山食品」の豆腐を合わせたひと皿。うま味たっぷりな牛肉と、無農薬大豆を使