トルコで道路工事の作業中に水道管が破裂し、勢いよく泥水が吹き上がる瞬間がカメラに捉えられた。“操作ミス”で水道管が破裂トルコで2025年12月に撮影されたのは、道路工事中に水道管が破裂する瞬間。当時、重機の真横には作業員がいた。作業員は、工事の進み具合を見ながらドリンクを口に運んだ直後、吹き上がった泥水に飲み込まれてしまった。向かいにあった店で撮影された映像には、ガラスが泥に覆われ、店内に泥水が入る様子