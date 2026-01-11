青山周平（４１＝伊勢崎）が、伊勢崎オートのＧＩ「第４９回シルクカップ」４日目（１１日）１Ｒ発売中、川口ＳＧスーパースター王座決定戦優勝報告会を行った。昨年１２月３１日のスーパースター王座決定戦、トップスタートを決め逃げ切り、大会最多となる６回目の優勝を飾った。「予選道中、中々１着が取れず、スタートも行けないことも多かった。厳しい戦いになると思った。優勝できて良かった。まさかのトップスタートで戸