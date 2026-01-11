ドジャースがワールドシリーズ３連覇に向けて着々と戦力を整えている。今オフ最大の補強はメッツの守護神だったディアスの獲得。９日（日本時間１０日）にはメジャーの実績こそ少ないものの、ユーティリティープレーヤーのライアン・フィッツジェラルドとアンディ・イバネスとの契約合意が報じられ、球団側もバックアップ体制を強めた。一方、懸念材料として叫ばれているのが主力野手の高齢化だ。フリーマンは３６歳、ベッツ