高校サッカー選手権第104回全国高校サッカー選手権大会は10日、国立競技場で準決勝が行われ、尚志（福島）は神村学園（鹿児島）にPK戦で敗れ、決勝の舞台に届かなかった。昨年8月のインターハイ準決勝で敗れた相手に、リベンジならず。主将・西村圭人（3年）は、約5か月前の一戦で負傷交代。ベンチから敗戦を見つめた苦い経験を経て挑んだリベンジマッチ、結果は伴わなかったが、主将としてチームを着実に前進させた。尚志の決