全日本バレーボール高校選手権（春高バレー）の女子決勝が東京・渋谷区の東京体育館で行われました。 就実は第1セット、金蘭会とシーソーゲームを繰り広げるも、少しずつ差を広げられ14-20でタイムアウト。 石田や比留間がスパイクを決めたほか、2年生の阿部がサーブでエースを取り徐々に詰め寄りますが、第1セットを20-25で落とします。 第2セットは就実ペースで