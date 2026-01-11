プロ１８年目の阪神・西勇輝投手が１１日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で自主トレを公開した。昨季は右膝の故障もあり１軍わずか１試合の登板。２軍で多くの時間を過ごす中で「太ももとか筋肉自体に衰えを感じている」と３５歳になる自身の体を見つめ直した。この日は午前７時前からトレーニングを始め、キャッチボールなども含めて約６時間練習した。「ずっと海外にいた。海外で練習していました」と小麦色に焼けた頬