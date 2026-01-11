甲子園で春夏通算７度の優勝を誇るＰＬ学園硬式野球部のＯＢ懇親会が１１日、大阪市内のホテルで開催され、桑田真澄ＯＢ会長（５７）をはじめ片岡篤史氏（５６）、宮本慎也氏（５５）、野村弘樹氏（５６）、入来祐作氏（５３）ら８８人が出席した。桑田ＯＢ会長は冒頭でＰＬ学園の存続危機について語った。あいさつ全文は以下の通り。「みなさん新年明けましておめでとうございます。お忙しい中、お集まりいただき本当にあり