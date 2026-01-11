「全国都道府県対抗女子駅伝」（１１日、たけびしスタジアム京都発着）１区で珍しいスタートからの大逃げがみられた。大分代表の奥本菜瑠海が号砲から飛び出し、トラックで大きなリードを作ると、そのまま一般道へと入っていった。一方で注目の群馬代表の不破聖衣来が最後方に構える展開。波乱の展開となった。