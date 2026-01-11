timeleszの原嘉孝が11日、都内で行われたドキュメンタリー映画『GRIT―バレーボール男子日本代表 栄光への始発点―』公開記念舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】シックな衣装で登場した原嘉孝同作は、新生日本代表チームをけん引するロラン・ティリ監督のもと、2025年5月の代表招集から、6月開幕の「バレーボールネーションズリーグ2025男子」、そして9月の「2025世界バレー男子」まで、シーズンを通して代表チームに