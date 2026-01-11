お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）が10日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。意外な趣味を明かした。今回は上田が家族で過去4回ほど訪れた事があるという思い出の地、イタリア・ベネチアでロケ。知人のすすめで気になっていたという飲食店を訪ねた。名物のイカスミパスタを堪能し、スタッフから食レポは得意かと聞かれると「全然！」と苦笑い。「撮影にかかわらず人前で食べ