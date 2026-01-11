こんにちは、美容ライターの古賀令奈です。しっかり丁寧にメイクをしても、なんだか野暮ったくなることにお悩みではありませんか。垢抜けメイクはコスメを変えるよりも塗り方を変えるほうが重要です。今回は、40代の方向けに野暮ったさを解消する垢抜けメイク術をご紹介します。【詳細】他の記事はこちらファンデを薄くし、足りないところだけ足してみるいつもベースメイクをしっかり塗っている方は、ファンデーションの使用量を半