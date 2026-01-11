ダイソーの商品の中ではちょっと珍しい、充電式の懐中電灯を見つけました！お値段550円（税込）ですが、価格以上に高性能っぷりに驚き！長距離を照射可能なズームインモードや、広範囲を明るく照らせるズームアウトモードを備えていて、キャンプなどのアウトドアシーンはもちろん、災害時にも大活躍します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：RECHARGEABLE LED LIGHT価格：￥550（税込）サイズ（約）：最大径40×高さ151mm