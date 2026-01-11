今SNSで話題のセリアのアイテムをご存じですか？袋やパックを開けるたびに、少しだけ手間取っていた人にぜひ試していただきたい便利グッズです。袋を挟んでスーッと滑らせるだけで、スパッとキレイに開封することができます。開けにくい豆腐のパックも簡単に開封できますよ！見つけたら即確保推奨です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スパッター価格：￥110（税込）サイズ（約）：27×70×30mm販売ショップ：セリアJAN