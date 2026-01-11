三重県紀北町で、子どもが水難事故に遭わないよう願う伝統の儀式「親子の杯」が行われました。 【写真を見る】子どもが水難事故に遭わないよう願う400年続く儀式「親子の杯」に4組参加三重・紀北町 これは江戸時代、地元の庄屋「湊家」の先祖が人々に悪さをするカッパを懲らしめたところ、一族が水の事故に遭わなくなったという言い伝えから始まった行事で400年ほど続けられています。 晴れ着姿の赤ちゃんを連れた親子4組が