KLMオランダ航空と客室乗務員の労働組合は、新たな労働協約を発効させた。2025年12月1日に1％、今年7月1日に1.25％、2027年1月1日に1％の計3.25％の給与を増額する。さらに、今年1月に750ユーロの一時金を支給する。高齢の従業員が勤務時間の80％を給与の90％で勤務し、年金積立金を100％維持する「80-90-100」制度は恒久化した。地上勤務への配置転換者のための復職ポリシーも導入した。VNC、FNV Cabine、De Unieの3つの労働組合