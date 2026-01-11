今ダイソーで大人気なのが、フロッキー素材のキーホルダー。毎回お店を訪れるたびに棚が空っぽな状態でしたが、まさかのスマホグッズ売り場でチャームを発見しました！しかも、チャーム2つと、ハート形金具がセットで220円とちょっぴりお得。デザインがとても良く、ふわふわなひよこちゃんのチャームに癒されます♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：チャーム（フロッキー アニマル 3P）価格：￥220（税込）販売ショッ