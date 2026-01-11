ダイソーで人気の『スリムウォレットケース』。コンパクトなのはいいのですが、カードがむき出しになってしまうのが気になるという声がありました。安心して持ち運べるお財布をダイソーで探していたら、良い商品を発見！こちらはスリムながら、フラップ付きで安心です。お金もカードも収納しやすく、使い心地も抜群ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：カジュアル長財布価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJAN