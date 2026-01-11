東海地方は、11日から12日にかけて岐阜県の山地を中心に、平地でも大雪のおそれがあり、気象台が交通の乱れなどに警戒を呼びかけています。 【写真を見る】岐阜県の平地や愛知県でも11日から12日にかけ大雪のおそれ東海地方で交通の乱れに警戒呼びかけ 上空の寒気の影響で、東海地方は11日夜から12日明け方にかけて岐阜県の山地を中心に、警報級の大雪になり、平地でも大雪のおそれがあります。 また愛知県でも11日夜から12日