強い冬型の気圧配置となる影響で石川県内は12日の昼前にかけて山地を中心に大雪となる所がある見込みです。こうした中、金沢市では新春の恒例行事「消防出初式」が行われました。金沢城公園で行われた金沢市消防局で恒例の出初式。午前8時前に金沢市内では最大瞬間風速26.5メートルを記録するなど強風が吹き、伝統の加賀鳶はしご登りは中止となりました。県内はあすにかけて強い冬型の気圧配置となり北陸地方の上空およそ5000メー