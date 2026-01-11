俳優の鈴鹿央士が８日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）に出演。結婚願望などを語った。ＭＣに重い結婚観をどう思うかについて聞かれると、「自分も結婚願望はある人なので、嬉しいですけど早すぎるのもちょっと…」と答えた鈴鹿。「すぐには答えられないちょっと申し訳なさはあります」と続けた。結婚の意思確認をいつ聞くのがベストかという話題では「告白する前に聞きます、『結