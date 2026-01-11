女優の安斉星来が１１日、東京・渋谷区のＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳＨＩＢＵＹＡで２０２６年カレンダー発売記念イベントを行った。昨年の秋頃、「私の思い出となる場所になりそう」だという浅草で撮影を行った一冊。写真集のように、複数枚の写真を使いながら、余白やレイアウトにこだわったところも見どころだ。おすすめのカットを聞かれた安斉は、モノクロでアンニュイな表情をしている８月の一枚をチョイス。「光を確認したか