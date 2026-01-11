群馬県桐生市で山火事が起きていて、消防などが消火活動にあたっています。ケガ人は今のところ確認されていないということです。消防によりますと、11日午前11時半ごろ、「山から白い煙が上がっている」と119番通報がありました。現場は桐生市梅田町にある山の中で、詳しい状況はまだ分かっていませんが、ケガ人はいまのところ確認されていないということです。日本テレビのヘリからの映像では、白い煙が上がっているのが確認でき