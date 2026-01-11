元日に結婚を報告した元ＳＫＥ４８でタレントの松井珠理奈とボーイズグループ「ＢＯＹＳＡＮＤＭＥＮ」の辻本達規が歌手の和田アキ子がＭＣを務めるＴＢＳ系情報バラエティー番組「アッコにおまかせ！」（日曜・前１１時４５分）に生出演した。番組では２人が今月７日に都内で結婚発表会見を行ったＶＴＲを放送。２人は金屏風（きんびょうぶ）をバックに幸せオーラ全開だった。会見の感想を和田に「どうですか？」と聞か