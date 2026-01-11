セルティックを率いるマーティン・オニール監督が、日本代表FW前田大然の残留を願っていることを強調した。10日、スコットランド紙『ザ・スコッツマン』が伝えている。現在28歳の前田は松本山雅FCやマリティモ（ポルトガル）、横浜F・マリノスなどを経て、2022年1月からセルティックでプレーしている。2024−25シーズンは公式戦で33ゴールを挙げる活躍を披露し、選手投票、リーグ、クラブの年間MVPを総なめにした。そんな前