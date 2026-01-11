１４日に前橋地裁で初公判群馬県伊勢崎市の国道１７号で２０２４年５月、トラックに衝突された乗用車の家族３人が死亡した事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死傷）に問われた吉岡町下野田、元トラック運転手鈴木吾郎被告（７１）の裁判員裁判が１４日、前橋地裁で始まる。遺族が読売新聞の取材に応じ、「（３人の命を）奪った自覚があるのか。心からの謝罪を聞きたい」と語った。（星野佑太、桜木優樹）５月６