ｔｉｍｅｌｅｓｚ・原嘉孝が１１日、都内で行われたバレーボール男子日本代表初のドキュメンタリー映画「ＧＲＩＴ−バレーボール男子日本代表栄光への始発点−」舞台あいさつイベントに同日本代表監督のロラン・ティリ氏らと登壇した。原が初ナレーションを務めた同作。「この映画に携わることができてうれしい」と喜び、「ナレーションは普段の役者業とは違うし、選手たちの思いを邪魔しないという思いもありながら、自分