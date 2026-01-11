イングランド・チャンピオンシップ（２部）のサウサンプトンに所属するＭＦ松木玖生（２２）が１０日、３部ドンカスターとのイングランド協会（ＦＡ）カップ３回戦でゴールを決めた。２―０の前半４１分、先発した松木は右クロスに頭で合わせてチーム３点目をゲット。昨年８月以来の今季公式戦２ゴール目となった。滞空時間の長いジャンプだっただけに、英メディア「デーリー・エコー」は「驚異的な跳躍力を発揮し、フェローズ