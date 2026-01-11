【モデルプレス＝2026/01/11】名古屋発の男性エンターテイメント集団のBOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規と元SKE48の松井珠理奈が1月11日、TBS系情報番組「アッコにおまかせ！」（毎週日曜11：45〜）に生出演。1月1日の結婚発表後、2人揃って初めてのテレビ出演となり、交際のきっかけとなった出来事について明かした。【写真】松井珠理奈＆ボイメン辻本達規、金屏風前でラブラブ見つめ合い◆松井珠理奈＆辻本達規、交際の