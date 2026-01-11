ボーイズグループCROSS GENE出身の日本人タレント、タクヤ（寺田拓哉）が幼い頃の家庭環境について言及した。去る1月10日、韓国で放送されたバラエティ番組のKBS 2TV『家事をする男たち』シーズン2では、韓国でスターとして成功したいタクヤが、久しぶりに日本の実家を訪れた。【写真】家族はBTSより人気と豪語も…タクヤ、韓国での苦しい生活彼は家族に心配をかけたくなくて、15年間の無名の人生をまだ伝えていなかった。アイドル