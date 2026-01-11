メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太六冠が防衛を目指す今年最初のタイトル戦、王将戦七番勝負が静岡県で始まりました。 今期の王将戦はタイトル防衛を目指す藤井聡太六冠に前期に続き、永瀬拓矢九段が挑みます。 第1局の会場は静岡県掛川市の「掛川城二の丸茶室」で、午前9時から永瀬九段の先手で始まりました。 王将戦4連覇中の藤井六冠に対して、永瀬九段の王将戦は2年連続3度目の挑戦です。 対局は持ち時