東京都心は暖かい空気に覆われ、今日(11日)午前11時までの最低気温は13.2℃。このままいけば1月の日最低気温の高い順で1位タイの記録となりますが、今夜には気温が急降下となるため幻の値となりそうです。幻になりそうな東京都心の日最低気温の高い値1位タイ昨日1月10日(土)の東京都心は、南風がビュービュー吹き、暖かい空気が流れ込んだため、日最低気温は1.5℃(午前7時)でしたが、日最高気温は24時00分に観測された14.9℃(9時〜