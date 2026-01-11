きょうは今シーズン最強寒波の影響で、普段は雪があまり降らない西日本の太平洋側でも、積もるような雪となるおそれがあります。北日本や東日本も日本海側を中心に大雪や猛吹雪となり、交通への影響や停電などに厳重な警戒が必要です。予想最高気温です。全国的にきのうより低く、厳しい寒さとなるでしょう。非常に強い風の影響で、実際の気温より寒く感じられそうです。【きょうの各地の予想最高気温】札幌:5℃釧路:7℃青森