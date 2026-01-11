東京・大田区で、会社代表の男性が殺害された事件で、逮捕された部下の男は家から凶器とみられる刃物や着替えを持ってきていたとみられ、警視庁は、計画的な犯行の可能性があるとみて調べています。警視庁によりますと、山中正裕容疑者は、今月7日頃、大田区のマンションで、会社の上司で、代表取締役の河嶋明宏さんの首などを刃物のようなもので刺し、殺害した疑いが持たれています。山中容疑者は「殺すつもりはなかった」と容疑