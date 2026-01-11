気象台は、午後0時45分に、なだれ注意報を仙台市西部、白石市、栗原市西部、大崎市西部、蔵王町、七ヶ宿町、川崎町、大和町西部、大衡村、色麻町、加美町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】宮城県・仙台市西部、白石市、栗原市西部、大崎市西部、蔵王町、七ヶ宿町などに発表（雪崩注意報） 11日12:45時点宮城県では、風雪や高波に注意してください。西部では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください