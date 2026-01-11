◇卓球 WTTチャンピオンズ ドーハ(7日〜11日、カタール)卓球・WTTシリーズのシーズン開幕戦「WTTチャンピオンズ ドーハ」は10日までに準々決勝が行われ、男女のベスト4が出そろいました。世界ランキング日本勢トップの6位につける張本美和選手は、準々決勝で格上の同4位・中国の陳幸同選手と大接戦。立ち上がりに2ゲームを連取し優位に立ちますが、その後3ゲームを奪われ、ゲームカウント2対3と追う展開に。第6ゲームは点の取り合