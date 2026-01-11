8人組アイドルグループPinky Spiceの星名ひまり（21）が、8日配信のABEMA「Abema Prime」に出演。心臓にペースメーカーを入れて活動していることを公表したことについて、思いを語った。昨年5月にグループに加入した星名は、同年9月にXで「中学生の頃からひまりの心臓をずっと動かしてくれてるペースメーカーの電池交換手術の為、10／13〜19まで入院期間なのでその間だけお休みします」と公表したことが、番組で取り上げられた。小