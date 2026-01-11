本日2026年1月11日（日）夜10時30分から、篠原涼子主演の新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−』が、日本テレビ系にてスタートする。【写真】殺人犯・日下怜治（ジェシー）がやってきて…自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――彼は、彼女の秘密