◆第44回全国都道府県対抗女子駅伝（11日、京都市・たけびしスタジアム京都発着、9区間42・195キロ）年代を超えて9区間、42・195キロでたすきをつなぐ全国都道府県対抗女子駅伝がスタートし、47都道府県代表が京都の市街地へ飛び出した。【白熱必至なレースの行方は…各区間の上位＆区間賞はこちら】1区（6キロ）は群馬の不破聖衣来（三井住友海上）や千葉の鷲見梓沙（ユニバーサルエンターテインメント）、長崎の森智香子（