¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡×½÷Í¥¤Î¶ÍÃ«ÈþÎè(36)¤¬4ºÐ²¼¤Î¸åÇÚ¤È?¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É2¿ÍÁÈ¤Ç»£±Æ¤Ê¤ó¤Æseventeen°ÊÍè¤À¤è¤Í»ïÌÌ¤ò¤¼¤Ò¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½÷À­»ï¡ÖVERY¡×(¸÷Ê¸¼Ò)¤Î¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÉð°æºé(32)¤ÈÎø¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¿ÍÆó¿ÍºÇ¹â¡×¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡×¡Ö