広島県内は強い寒気の影響で北部を中心に雪が降っています。 気象台は、今後大雪の恐れがあるとして注意を呼び掛けています。 県内の上空には、この冬一番の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まっています。 この影響で、午前１０時までの１２時間の降雪量は、北広島町八幡で８センチ、庄原市高野で１４センチとなりました。 広島市中区でも降雪が確認され、JR西日本では、芸備線の備後落合駅と三次駅の間で終日運転を取