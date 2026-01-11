２０２６年１月７日、６１年の歴史がある百貨店が幕を下ろしました。高島屋堺店。地元・堺の人々に長らく愛され続けてきた百貨店です。閉店までの最後の１か月間に密着取材しました。百貨店の最後を見送る人たちの思いとは――「すごくさびしい」地元に愛された百貨店が閉店「６１年間本当にありがとうございました」１月７日、６１年の歴史がある百貨店が幕を下ろしました。「すごくさびしい。涙がこみ上げてきました」