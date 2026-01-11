お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）がが10日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。意外な趣味を明かした。今回は上田が家族で過去4回ほど訪れた事があるという思い出の地、イタリア・ベネチアでロケ。サン・ジョルジョ・マッジョーレ聖堂へ向かった。絵画が好きだといい「ベネチア派の画家のティントレットとか飾ってあったりする」と解説。スタジオのMC・今田耕司は「絵画好き