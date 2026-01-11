レッドソックスからＦＡとなり、今オフの移籍市場で目玉の１人だったＡ・ブレグマン内野手（３１）がカブスと電撃合意したと１０日（日本時間１１日）、複数の米メディアが報じた。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のＪ・パッサン記者によると、５年１億７５００万ドル（約２７４億５０００万円）の大型契約。「ＵＳＡトゥデー」のＢ・ナイチンゲール記者によると、ノートレード条項はあるが、オプトアウト（契約破棄）権はないとい