任期満了に伴う枕崎市長選挙が11日に告示され、これまでに現職と新人のあわせて2人が立候補を届け出ました。 枕崎市長選挙に立候補したのは、届け出順に、 ▼新人で元枕崎市議会議長の永野慶一郎さん(54) ▼現職で3期目を目指す前田祝成さん(61) の2人で、いずれも無所属です。 立候補は11日午後5時まで枕崎市役所で受け付けています。2人以外に目立った動きはなく、一騎打ちとなる公算が大きくなっています。 投票日は今