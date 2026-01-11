山梨県上野原市で発生した山林火災は、発生から4日目を迎えた11日も延焼が続いています。現場となった扇山は、11日も白い煙が立ち上り、朝から自衛隊のヘリ4機による消火活動が続いています。消防によりますと、これまでにおよそ50haの山林を焼失し、鎮火のめどは立っていません。火は一時、集落まで50mほどに迫りましたが、消火活動の結果、およそ250mまで後退しているということです。甲府地方気象台によりますと、上野原市周辺