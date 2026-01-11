昨年12月の現役ドラフトで広島からヤクルトに移籍した大道温貴投手（26）が11日、埼玉県戸田市の2軍施設で自主トレを行った。6日から練習を開始して連日、汗を流しているという右腕。「（施設で）会った人には全員、あいさつしました」といい、練習後には大勢のファンにサインをする姿も見られた。埼玉県鳩ケ谷市（現川口市）出身で、実家は戸田の2軍施設から車で約10分ほどだという。大道は「地元なんで。庭ですね。すごい