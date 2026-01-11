timeleszの原嘉孝（30）が11日、都内でドキュメンタリー映画「GRIT―バレーボール男子日本代表栄光への始発点―」の公開記念舞台あいさつに出席した。学生時代はバレーボール部で「この映画に携わることができてうれしい」と笑顔を見せた。主将を務めていたこともあったが、中学3年から芸能活動をおこなっており、両立することとなった。そのため「（しばらく行けなかったら）キャプテンを下ろされていた。同期がしっかり盛